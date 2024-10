Spagna, l'Europa B vince con due calciatrici transgender contro il Terrassa, è polemica: "Hanno la barba" (Di martedì 22 ottobre 2024) Entrambe sono nate donne ed entrambe sono in piena transizione. Non a caso Hanno un aspetto maschile con tracce di barba sul volto Polemiche in Spagna nel calcio femminile, dove l'Europa B ha battuto il Terrassa per 3-1 con due calciatrici transgender. L'episodio ha scatenato l'indignazione p Ilgiornaleditalia.it - Spagna, l'Europa B vince con due calciatrici transgender contro il Terrassa, è polemica: "Hanno la barba" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Entrambe sono nate donne ed entrambe sono in piena transizione. Non a casoun aspetto maschile con tracce disul volto Polemiche innel calcio femminile, dove l'B ha battuto ilper 3-1 con due. L'episodio ha scatenato l'indignazione p

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerimonia del Pallone d'Oro 2024: quando e dove, giocatori in lizza, come vengono decisi i premi - Quando e dove si terrà la cerimonia del Pallone d'Oro 2024, chi è stato nominato e come vengono decisi i vincitori del premio? (it.uefa.com)

Diego Maradona junior riparte dalla Spagna: sarà l'allenatore dell'Ibarra di Arona in serie D - Dopo la sconfitta di Nola (link all'articolo), il Portici decide di esonerare mister Perrella. Qui il comunicato del club: La società Portici 1906 comunica alla città e agli organi di stampa di aver… ... (informazione.it)

Diego forlan, l'ex calciatore si da al tennis: ha disputato il suo primo torneo Atp - Rafa Nadal viene da una famiglia di grandi calciatori: lo zio Miguel Angel Nadal è stato un leggendario difensore di Maiorca e Barcellona con 62 presenze in nazionale spagnola. Lo stesso Rafa è un ... (ilmessaggero.it)