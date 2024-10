Velvetmag.it - Sondaggi: Fratelli d’Italia stabile, crollo per il M5S

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Ipolitici, e in particolare quello del 21 ottobre 2024, condotto da SWG per il TgLa7, rivelano alcune tendenze significative nello scenario politico italiano. I dati fotografano una situazione di stabilità per il partito di Giorgia Meloni, mentre altre forze politiche mostrano segni di crescita o arretramento, in particolare per il Movimento Cinque Stelle, che continua a perdere terreno. FdI sempre primo partito(FdI) rimane il partito di riferimento nella scena politica italiana, con una percentuale che si aggira intorno al 29,5%. Il partito della premier Giorgia Meloni non registra variazioni molto significative rispetto ai precedenti, confermando la propria posizione di forza all’interno del panorama politico nazionale.