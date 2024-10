Puntomagazine.it - Società scientifiche, associazioni pazienti e istituzioni firmano un patto per l’eliminazione dell’epatite c

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma: Per gli esperti è necessario prorogare lo screening al 2025 ROMA – Un ‘perC’ in Italia. Lo hanno presentato e firmato a Roma numerosi attori del Sistema Salute, che si sono confrontati sui risultati ottenuti finora dal programma di screening e sulle possibili soluzioni per contrastare nel modo più efficace l’epatite C nel nostro Paese. È accaduto al termine dell’evento ‘Epatite C: Obiettivo eliminazione, il momento è adesso. Strategie e modelli organizzativi per riscrivere la storia delle epatiti virali‘, a cui hanno preso parte decisori pubblici nazionali, regionali e territoriali, rappresentanti delle, dellee dei, esperti e professionisti sanitari e sociosanitari.