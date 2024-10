Società di noleggio auto verso il Trentino. I sindaci di Roma, Napoli, Milano e Palermo chiedono l'intervento del Governo (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Province autonome di Trento e Bolzano sono diventate i paradisi delle Società di noleggio e leasing auto grazie ad un regime agevolato legato all’imposta provinciale di trascrizione. Così, i sindaci i sindaci delle Città Metropolitane di Roma, Napoli, Milano e Palermo, Roberto Gualtieri Romatoday.it - Società di noleggio auto verso il Trentino. I sindaci di Roma, Napoli, Milano e Palermo chiedono l'intervento del Governo Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Provincenome di Trento e Bolzano sono diventate i paradisi delledie leasinggrazie ad un regime agevolato legato all’imposta provinciale di trascrizione. Così, idelle Città Metropolitane di, Roberto Gualtieri

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sicilia - la Regione dà parere positivo alla nuova discarica a Lentini (di una società confiscata dal Tribunale). Sindaci in rivolta - it spiega che il “provvedimento non costituisce autorizzazione alla realizzazione e alla gestione della discarica, bensì va considerato unicamente come parere endo-procedimentale ambientale propedeutico all’acquisizione di tutte le altre autorizzazioni e pareri ricompresi nella procedura di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)”. (Ilfattoquotidiano.it)