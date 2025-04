Approfondimenti Asvis, il racconto di un viaggio: come il cambiamento climatico è entrato nella nostra vita.

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo il testo di Andrea Ferrazzi, senatore23esima legislatura, responsabiledelle Relazioni istituzionali, pubblicato sul sito dell’il 27 marzo 2025Dal declino dei ghiacciai alla transizione ecologica, il libro “Le parole della sostenibilità” unisce esperienza diretta, dati scientifici e soluzioni per un futuro sostenibile. “Le parole della sostenibilità” nasce dall’esperienza di un. Nell’estate del 2023 ho voluto attraversare l’arco alpino in moto, per toccare con manoquello straordinario patrimonio naturale si sta trasformando a causa dei cambiamenti climatici. L’ho fatto in compagnia di Mario Ciaccia, giornalista e fotografo della più che centenaria rivista Motociclismo,quale in tre edizioni è stato pubblicato un ampio reportage.