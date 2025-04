Eccoci qui Il marito di Mara Venier a casa dopo il ricovero che accoglienza

Leggi su Caffeinamagazine.it

un lungo periodo di difficoltà e preoccupazioni, arriva finalmente un raggio di sole nella vita di Nicola Carraro. L’imprenditore,della conduttrice, è tornato amesi segnati da ospedalizzazioni, terapie e un percorso riabilitativo impegnativo svolto ad Abano Terme, in provincia di Treviso. Un momento tanto atteso, che coincide con un miglioramento delle sue condizioni fisiche e un ritrovato sorriso. A renderlo noto è stato lo stesso Carraro attraverso i social, dove ha condiviso con entusiasmo il suo rientro, accolto da un caloroso comitato familiare.“Finalmente tornato acon un fantastico comitato di”, ha scritto, accompagnando le parole con una foto che trasmette calore e affetto. Al suo fianco, in questa occasione speciale, c’erano Elisabetta Ferracini, figlia di, il figlio Gerò Carraro, noto per la lunga relazione con Simona Ventura, e la sua attuale compagna Laura Moretti.