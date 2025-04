Scontri con la Polizia al corteo pro Pal a Milano denunciati sei manifestanti

Polizia di Stato a seguito dei disordini che si sono verificati durante il corteo pro Pal a Milano, dove è apparsa anche una scritta choc (“Spara a Giorgia”) contro la premier Meloni. Si tratta di cinque uomini e una donna, di età compresa tra i 19 e i 30 anni. Sono tutti accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Una persona risponde anche di danneggiamento e un’altra pure di possesso di un coltello a serramanico. La procura di Milano è in attesa della informativa della Digos per poi aprire formalmente una indagine.Articolo completo: Scontri con la Polizia al corteo pro Pal a Milano, denunciati sei manifestanti dal blog Lettera43 Lettera43.it - Scontri con la Polizia al corteo pro Pal a Milano, denunciati sei manifestanti Leggi su Lettera43.it Sei persone sono state denunciate dalladi Stato a seguito dei disordini che si sono verificati durante ilpro Pal a, dove è apparsa anche una scritta choc (“Spara a Giorgia”) contro la premier Meloni. Si tratta di cinque uomini e una donna, di età compresa tra i 19 e i 30 anni. Sono tutti accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Una persona risponde anche di danneggiamento e un’altra pure di possesso di un coltello a serramanico. La procura diè in attesa della informativa della Digos per poi aprire formalmente una indagine.Articolo completo:con laalpro Pal aseidal blog Lettera43

