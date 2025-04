Scuole paritarie infanzia proroga fino al 2027 all’uso delle graduatorie degli educatori

Con il Decreto Legge del 7 aprile 2025, il Governo ha introdotto una misura straordinaria a favore delle Scuole paritarie dell'infanzia, consentendo l'utilizzo delle graduatorie degli educatori fino al 2027 per coprire incarichi temporanei in mancanza di docenti abilitati. La norma punta a garantire la continuità del servizio educativo, particolarmente a rischio a causa della carenza di personale qualificato.

orizzontescuola.it riferisce: Scuole paritarie di infanzia: prorogata fino al 2027 possibilità di utilizzare graduatorie degli educatori in assenza di docenti abilitati - Il Decreto Scuola, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2025, prevede all'art. 7 “Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie”.

Segnala altovicentinonline.it: Thiene. Le Scuole d’Infanzia Paritarie fanno rete sostenute dall’Amministrazione Comunale - Con il rinnovo fino al 31 dicembre 2027 della Convenzione tra le Scuole d’Infanzia Paritarie della Città e il Comune di Thiene si conclude il cammino condiviso iniziato a settembre 2022 che ha visto ...

Lo riporta regione.liguria.it: Contributi alle scuole dell'infanzia paritarie anno scolastico 2025-2026 - Per l’anno scolastico 2025/2026 è prevista l’erogazione di contributi per l’assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio nelle scuole dell’infanzia sulla base dei criteri individuati ...