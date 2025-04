Giorgia Meloni in missione USA sostegno al Europa nella trattativa commerciale

Quotidiano.net - Giorgia Meloni in missione USA: sostegno all'Europa nella trattativa commerciale

Il 17 aprile in Usa ci sarà "su invito americano e l'Italia potrà dare un contributo importante per spingeredirezione di unae non di una guerra. Ladiporterà beneficio anche alla Ue". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, in collegamento da Osaka con la conferenza stampa di chiusura del Salone del Mobile di Milano. "Noi sosteniamo l'unità dell', tocca alla Comeuropea trattare con Trump - ha aggiunto - mapotrà aiutare l'spiegando perché siamo contrari a una guerra dei dazi". "L'obiettivo" sui dazi "è arrivare a zero e creare un grande mercato dell'Occidente, un mercato libero Usa ed- ha spiegato ancora -. L'Unione europea conta anche sulche potrà dareall'azione dell', non è che va a trattare per l'Italia cose particolari, non c'è l'intenzione" di fare venire meno "l'unità europea.