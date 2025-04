Serie A3 Domotek sogna la finalissima pronta alla sfida in Piemonte per staccare il pass

finalissima. Si conosce già, la formazione che ha avuto accesso alla finalissima per la Serie A2 nella parte antistante del tabellone: è la Rinascita di Lagonegro che ha battuto 2 a 0 il Cus Cagliari. Oggi, alle ore 17, la favola. Reggiotoday.it - Serie A3, Domotek sogna la finalissima: pronta alla sfida in Piemonte per staccare il pass Leggi su Reggiotoday.it Voglia di provare a regalare a Reggio Calabria un sogno.: la. Si conosce già, la formazione che ha avuto accessoper laA2 nella parte antistante del tabellone: è la Rinascita di Lagonegro che ha battuto 2 a 0 il Cus Cagliari. Oggi, alle ore 17, la favola.

