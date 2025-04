Con la svolta anti dazi e pro Pechino a Bruxelles sacrificano l’agricoltura

dazi. Standard & Poor’s alza il nostro rating per la prima volta dal 2021 e Bloomberg promuove il piano di investimenti sulle Ferrovie da 25 miliardi : «Esempio per l’Europa». Smentite le cassandre.Lo speciale contiene due articoli. Laverita.info - Con la svolta anti dazi e pro Pechino a Bruxelles sacrificano l’agricoltura Leggi su Laverita.info La Von der Leyen guarda al Dragone per salvare l’auto tedesca. Ma la sponda porterebbe a un’invasione di prodotti alimentari cinesi che danneggerebbe soprattutto l’Italia. Senza parlare dei rischi per la salute.Il governatore di Bankitalia ridimensiona l’allarme. Standard & Poor’s alza il nostro rating per la prima volta dal 2021 e Bloomberg promuove il piano di investimenti sulle Ferrovie da 25 miliardi : «Esempio per l’Europa». Smentite le cassandre.Lo speciale contiene due articoli.

