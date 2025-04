Sole o pioggia per Pasqua in Emilia Romagna Quanto dura il maltempo

pioggia debole sta bagnando un po’ tutta l’Emilia-Romagna, segnano l’arrivo del maltempo dopo alcuni giorni di Sole e temperature gradevoli. Quella che si apre domani, la settimana di Pasqua, è una settimana segnata dall’arrivo di una perturbazione proveniente dalla Spagna che porterà piogge nel centro nord Italia. In Emilia-Romagna, secondo Arpae, le temperature “subiranno oscillazioni in base alla copertura nuvolosa, mantenendosi mediamente sopra la norma con ridotta escursione tra valori minimi e massimi”. Le piogge porteranno al suolo il pulviscolo proveniente dal deserto che, secondo le previsioni di il Meteo.it, riguarderà anche le regioni settentrionali. I cieli carichi di sabbia si presenteranno quindi giallognoli, foschi e lattiginosi. Ilrestodelcarlino.it - Sole o pioggia per Pasqua in Emilia Romagna? Quanto dura il maltempo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 13 aprile 2025 – Domenica delle Palme con l’ombrello. Unadebole sta bagnando un po’ tutta l’, segnano l’arrivo deldopo alcuni giorni die temperature gradevoli. Quella che si apre domani, la settimana di, è una settimana segnata dall’arrivo di una perturbazione proveniente dalla Spagna che porterà piogge nel centro nord Italia. In, secondo Arpae, le temperature “subiranno oscillazioni in base alla copertura nuvolosa, mantenendosi mediamente sopra la norma con ridotta escursione tra valori minimi e massimi”. Le piogge porteranno al suolo il pulviscolo proveniente dal deserto che, secondo le previsioni di il Meteo.it, riguarderà anche le regioni settentrionali. I cieli carichi di sabbia si presenteranno quindi giallognoli, foschi e lattiginosi.

