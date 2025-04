Confindustria Expo occasione Made Italy

Expo non è solo una vetrina: è un moltiplicatore di opportunità per il Made in Italy, un acceleratore di relazioni economiche e culturali in una delle aree a più alta crescita al mondo. Osaka 2025 ci sfida a pensare in grande,unendo radici e innovazione, creatività e sostenibilità".Così Cimmino,vicepresidente Export di Confindustria,all'inaugurazione del Padiglione Italia a Osaka "L'Italia partecipa con la forza del suo sistema Paese"."Confindustria è qui per fare di questa Expo un volano di crescita destinato a durare", ha detto. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 13.03 "non è solo una vetrina: è un moltiplicatore di opportunità per ilin, un acceleratore di relazioni economiche e culturali in una delle aree a più alta crescita al mondo. Osaka 2025 ci sfida a pensare in grande,unendo radici e innovazione, creatività e sostenibilità".Così Cimmino,vicepresidentert di,all'inaugurazione del Padiglione Italia a Osaka "L'Italia partecipa con la forza del suo sistema Paese"."è qui per fare di questaun volano di crescita destinato a durare", ha detto.

Potrebbe interessarti anche:

Fuori Expo 2025 : La Grande Occasione Del Food Made in Italy In Giappone.

Giappone - Cimmino (Confindustria) : Expo moltiplica le opportunità per il Made in Italy

Gabriel Messner ancora sul podio nel PGS di Bansko. Bormolini spreca un’occasione

Ne parlano su altre fonti Giappone, Cimmino (Confindustria): Expo moltiplica le opportunità per il Made in Italy. Expo 2025, secondo Confindustria sarà un catalizzatore di opportunità per il Made in Italy. Expo 2025: l’Italia presenta le sue eccellenze e il suo futuro al mondo. Dazi, Tajani: situazione sta migliorando, Meloni a Washington per azzerarli. Il Made in Italy protagonista a Osaka: Tajani inaugura il Padiglione Italia. Il Made in Italy protagonista a Osaka: Tajani inaugura il Padiglione Italia.

ildenaro.it comunica: Giappone, Cimmino (Confindustria): Expo moltiplica le opportunità per il Made in Italy - “Expo non è solo una vetrina: è un moltiplicatore di opportunità per il Made in Italy, un acceleratore di relazioni economiche e culturali in una delle aree a più alta crescita al mondo. Osaka 2025 ci ...

Nota di ilsecoloxix.it: Confindustria, a Genova in pole il nome di Fabrizio Ferrari - Genova – Il consiglio generale sarà convocato nella prima decade di maggio e in quell’occasione Fabrizio ... designato prossimo presidente di Confindustria Genova. In questi giorni i saggi ...

milanofinanza.it riferisce: Dopo i dazi di Trump al 20%, prime reazioni Made in Italy. Confindustria moda: «Colpita la filiera» - «In questo scenario, rinnovo l’appello di Confindustria accessori moda affinché l’Italia e l’Europa si uniscano per contrastare questa decisione e tutelare gli interessi delle nostre aziende. La ...