I tuoi genitori… Amici 24 Maria De Filippi su Chiamamifaro dopo l’eliminazione

La sua uscita da2025 è stata tra le più sentite di questa edizione. Angelica Gori, in arte, ha dovuto abbandonare il programmauno scontro serrato al ballottaggio con la collega Senza Cri, che è riuscita a salvarsi e a proseguire il suo percorso nel talent di Canale 5. Anche Cristina Carella, coinvolta nel momento decisivo della puntata, ha ottenuto il via libera per restare nella scuola, lasciando così Angelica l’unica a dover fare le valigie.Il verdetto è arrivato con grande emozione e rispetto, accompagnato da parole significative da parte diDe, che nel salutarla ha voluto sottolineare il percorso indipendente della giovane artista: “Sono contenta di averti conosciuta, non ho mai ricevuto una telefonata di tuo padre o tua madre, né ora, né quando sei venuta ai casting”.