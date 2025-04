Papa a sorpresa in Piazza San Pietro Buona Domenica delle Palme

Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa”. Così Papa Francesco ai fedeli presenti in Piazza San Pietro per la Messa della Domenica delle Palme. Il Papa ha poi salutato i concelebranti, suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato del Vaticano, alcune suore presenti e alcuni bambini. Lapresse.it - Papa a sorpresa in Piazza San Pietro: “Buona Domenica delle Palme” Leggi su Lapresse.it Settimana Santa”. CosìFrancesco ai fedeli presenti inSanper la Messa della. Ilha poi salutato i concelebranti, suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato del Vaticano, alcune suore presenti e alcuni bambini.

Potrebbe interessarti anche:

Il Vaticano “spiega” la sorpresa del Papa a San Pietro : “Era a Santa Marta - ha espresso un desiderio”

Papa Francesco - visita a sorpresa a S.Pietro

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme”

Ne parlano su altre fonti Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona Domenica delle Palme. Buona Settimana Santa". Il Papa a sorpresa in Piazza San Pietro: "Buona Domenica delle Palme e buona Settimana Santa". Papa a sorpresa in Piazza San Pietro: "Buona Domenica delle Palme". Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme”. Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro con oltre 20mila fedeli: saluta la gente e regala caramelle ai…. Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica delle palme". E poi dona caramelle ai bambini.

ilfattoquotidiano.it riferisce: Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro con oltre 20mila fedeli: saluta la gente e regala caramelle ai bambini - Il pontefice è comparso all'improvviso alla fine della messa della Domenica delle Palme. Il nuovo appello per la pace in Ucraina e in Medio Oriente ...

Nota di quotidiano.net: Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme” - Il Pontefice sul sagrato per salutare le oltre 20mila persone radunate per l’inizio della Settimana Santa. Senza i naselli per l’ossigeno, è passato a salutare i fedeli delle prime file ...

fanpage.it riferisce: Nuova sorpresa di Papa Francesco, in Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme: “Buona Settimana Santa” - Nuova apparizione a sorpresa di Papa Francesco. In occasione della Domenica delle Palme il Pontefice si è recato in Piazza San Pietro al termine della ...