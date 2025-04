Si calano con le lenzuola evasione da manuale al carcere minorile di Palermo

Palermo, 13 aprile 2025 – Il vecchio trucco delle lenzuola funziona ancora. Una fuga da film, quella ideata e messa in atto da tre detenuti evasi questa mattina dal carcere minorile Malaspina di Palermo. I tre giovani si sarebbero calati dal muro di cinta in via Cilea, dove si trova l’istituto penale per minorenni, appunto utilizzando la biancheria intrecciata: questo dopo essere riusciti a uscire dalla cella, segando le sbarre alle finestre. Si tratta di tre extracomunitari, uno sarebbe stato già riacciuffato. Mentre per gli altri continua la fuga. Nella caccia all’uomo è impegnato anche un elicottero della polizia. Quotidiano.net - Si calano con le lenzuola: evasione da manuale al carcere minorile di Palermo Leggi su Quotidiano.net , 13 aprile 2025 – Il vecchio trucco dellefunziona ancora. Una fuga da film, quella ideata e messa in atto da tre detenuti evasi questa mattina dalMalaspina di. I tre giovani si sarebbero calati dal muro di cinta in via Cilea, dove si trova l’istituto penale per minorenni, appunto utilizzando la biancheria intrecciata: questo dopo essere riusciti a uscire dalla cella, segando le sbarre alle finestre. Si tratta di tre extracomunitari, uno sarebbe stato già riacciuffato. Mentre per gli altri continua la fuga. Nella caccia all’uomo è impegnato anche un elicottero della polizia.

