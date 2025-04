Panorama.it - Trump li spaventa? E i ricchi tornano in Svizzera

Il tornado-sta spingendo iamericani a riscoprire la, storica cassaforte del mondo, nonostante la sua proverbiale segretezza bancaria sia ormai un ricordo del passato. Una recente inchiesta del Financial Times ha rivelato infatti un crescente interesse da parte di clienti statunitensi verso banchieri privati, family office e società di gestione patrimoniale con sede nella Confederazione. Ad avvicinare i facoltosi americani allasarebbero i timori di possibili stravolgimenti nella legislazione fiscale Usa e in generale le preoccupazioni per l’instabilità geopolitica alimentata dal nuovo presidente. Tuttavia, accedere al sistema bancario svizzero per un cittadino americano non è semplice. Normative stringenti, in primis il Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) del 2010, impongono agli istituti di tutto il mondo di identificare e segnalare i conti detenuti da contribuenti statunitensi all’Internal revenue service, l’agenzia fiscale americana.