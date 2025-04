Sololaroma.it - Dubbi pre derby, dal doppio centravanti a Baldanzi: Lazio con Dele-Bashiru

Cresce l’attesa per una stracittadina che mai come questa volta ha una valenza enorme, sia per l’onore che per una furibonda lotta alla qualificazione in Champions League. Sicuramente più obbligata a vincere la Roma, autrice di una rimonta sensazionale in questo 2025 ma con ancora un piccolo ritardo da colmare, ed un passo falso a questo punto risulterebbe fatale. La stessaperò, in un periodo fisicamente e psicologicamente difficile, non può permettersi di perdere contatto con un concorrenti che corrono.Ipreassalgono i due allenatori, alla ricerca dell’11 perfetto per portare a casa il bottino pieno, e partendo proprio dai biancocelesti c’è più di una questione in sospeso per Baroni: a cominciare da una difesa con molte incognite, che vede Mandas in vantaggio su Provedel in porta, Marusic sicuro di un posto sulla destra, Gila e Romagnoli favoriti su Gigot e il ballottaggio aperto tra Hysaj e Pellegrini, con l’albanese davanti.