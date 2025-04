Oasport.it - LIVE Atletica, Europei su strada 2025 in DIRETTA: Battocletti vince la 10 km, favoloso oro di Aouani nella maratona!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 Termina qui latestuale della seconda giornata deglidi corsa su.12.51 Questa la top 5 dellafemminile:1 Fatima Azzahraa Ouhaddou Nafie ESP 2:27.142 Majida Maayouf ESP 2:27.413 Lonah Chemtai Salpeter ISR 2:28.014 Maor Tiyouri ISR 2:28.015 Giovanna Epis ITA 2:29.1412.49 Grande giornata per l'Italia che ha vinto 3 medaglie d'oro. La spedizione azzurra ha trionfato10 km femminile (oro siagara individuale con Nadiacheprova a squadre) emaschile (oro per Iliass)12.47 Giovanna Epis ha chiuso in quinta posizione lafemminile.