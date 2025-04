Il figlio di Netanyahu insulta Macron su X Vai a farti fere Il presidente francese aveva scritto sì ai due Stati

farti f***ere!”: così Yair Netanyahu, figlio secondogenito del premier israelieno Benjamin, ha risposto su X a un tweet di Emmanuel Macron in cui il presidente francese afferma il sostegno di Parigi alla creazione di uno Stato palestinese accanto a quello israeliano. Netanyahu junior ha elencato provocatoriamente i territori coloniali ancora parte della Francia e altre regioni che reclamano l’indipendenza in Europa: “Sì all’indipendenza della Nuova Caledonia! Sì all’indipendenza della Polinesia francese! Sì all’indipendenza della Corsica! Sì all’indipendenza dei Paesi baschi! Sì all’indipendenza della Guinea francese! Basta con il neo-imperialismo della Francia in Africa orientale!”.Yair, 33enne podcaster e attivista, è noto per le sue controverse campagne sioniste e anti-islamiche a sostegno delle politiche del padre. Ilfattoquotidiano.it - Il figlio di Netanyahu insulta Macron su X: “Vai a farti f***ere”. Il presidente francese aveva scritto “sì ai due Stati” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Screw you!”, “Vai a!”: così Yairsecondogenito del premier israelieno Benjamin, ha risposto su X a un tweet di Emmanuelin cui ilafferma il sostegno di Parigi alla creazione di uno Stato palestinese accanto a quello israeliano.junior ha elencato provocatoriamente i territori coloniali ancora parte della Francia e altre regioni che reclamano l’indipendenza in Europa: “Sì all’indipendenza della Nuova Caledonia! Sì all’indipendenza della Polinesia! Sì all’indipendenza della Corsica! Sì all’indipendenza dei Paesi baschi! Sì all’indipendenza della Guinea! Basta con il neo-imperialismo della Francia in Africa orientale!”.Yair, 33enne podcaster e attivista, è noto per le sue controverse campagne sioniste e anti-islamiche a sostegno delle politiche del padre.

