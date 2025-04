Asstel appello all’Ue Le risorse della web tax vadano allo sviluppo telecomunicazioni

Leggi su Ildenaro.it

“Nell’ambito delle discussioni in corso sulla possibilità di tassare i ricavi che i grandi colossi digitali realizzano nel mercato europeo è utile ricordare che l’enorme aumento del traffico dati che ha consentito la diffusione dei servizi digitali da essi forniti è stato sostenuto grazie agli investimenti costanti realizzati dagli attorifiliera delleper il potenziamento e lodelle reti di comunicazione elettronica”, così-Assoin una nota sulle possibili contromisure che la Commissione Ue sta studiando per rispondere ai dazi Usa in materia di Web Tax.“Alla luce degli obiettivi del Digital Compass dell’Unione Europea “Gigabit per tutti” e “10.000 nodi edge cloud sicuri e ad impatto climatico zero”, e del fabbisogno stimato dalla Commissione Europea in oltre 200 miliardi di euro per assicurare una copertura adeguata in tutto il territorio dell’Unione, sarebbe utile destinare quota parte dell’eventuale introitotassafiliera delle, anchescopo di rafforzarne resilienza e sicurezza”.