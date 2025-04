Nuoto Assoluti Riccione 2025 bene Deplano e De Tullio in batteria Burdisso davanti a Razzetti

Leggi su Sportface.it

Allo Stadio deldisi è aperta ufficialmente la nuova edizione Campionati ItalianiPrimaverili Unipol, in programma fino a giovedì 17 aprile. La manifestazione segna uno dei principali snodi stagionali per iltricolore, con ben 685 atleti iscritti (369 uomini e 316 donne), in rappresentanza di 168 società, per un totale di 1452 presenze gara e 90 staffette. In palio non ci sono solo i titoli italiani, ma anche i pass per i Mondiali di Singapore, gli Europei U23, le Universiadi e le rassegne giovanili continentali e mondiali.I risultati delle prime batterie aglididiEsordio nei 50 dorso: Bacico subito protagonistaL’apertura delle batterie ha visto scendere in vasca gli interpreti del 50 dorso maschile, new entry del programma olimpico.