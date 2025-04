Dilei.it - Diletta Leotta, lo stile mannish che piace: tailleur e cravatta a San Siro

Un look che punta a stupire quello indossato dadurante il match Juventus-Lecce a San. La conduttrice di Dazn per il commento a bordo campo ha scelto infatti un outfit decisamente diverso dal solito e dallo, con completo, camicia e. Si tratta di uno dei trend più apprezzati della scorsa stagione che ancora continua a farsi strada, come dimostra proprio la giornalista sportiva.con completo ea bordo campoSiamo abituati a vederla spesso con abiti dalle trasparenze seducenti, capi in pelle e animalier, masa sempre come stupire. E anche questa volta ha fatto centro: la giornalista sportiva infatti ha scelto un look diverso dal solito per lo scontro Juventus-Lecce a San, scegliendo per l’occasione un completo con giacca e pantalone grigio antracite, camicia e