Sorrentino Vlahovic è un patrimonio della società Tudor ha il DNA juventino Riscatto Conceicao Dico questo – ESCLUSIVA

di Tommaso Votteroa Juventusnews24. Le dichiarazioni indel portiere ex Juventus su tutte le ultime tematiche legate al mondo bianconeroStefano, ex portiere che ha militato a lungo in Serie A con le maglie di Torino, Chievo Verona e Palermo, ha rilasciato un’intervista ina Juventusnews24. Queste le sue parole sulle ultime tematiche legate al mondo bianconero.– Che idea di sei fatto di quanto successo alla Juventus con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo di?«Quando si cambia un allenatore vuol dire che c’è qualcosa che non va. Chi meglio di loro che sono all’interno possono sapere realmente che cos’è successo? Noi siamo solamente a conoscenza di una piccola parte.lo conosciamo bene, lui è entrato tante volte in queste situazioni particolari: i risultati parlano per lui.