F1 GP Bahrain 2025 i pronostici e le strategie di gara

Sakhir (), 13 aprile- Tutto è apparecchiato a Sakhir per il Gran Premio deldi Formula 1. Le qualifiche di ieri hanno riservato qualche sorpresa per la griglia di partenza di questo pomeriggio, motivo per cui anche dallaci si può aspettare qualche colpo di scena imprevisto. La McLaren si è presa la pole position con Oscar Piastri, ma ha anche deluso tremendamente con il sesto posto di Lando Norris; la Ferrari ha sorpreso in positivo con la seconda posizione di Charles Leclerc (promosso dopo la penalizzazione delle Mercedes), però ha anche toppato con la P9 di Lewis Hamilton. C'è poi stato l'exploit di uno straordinario Pierre Gasly, che ha portato la sua Alpine in quarta posizione grazie ad una serie di fucsia nel settore centrale, per non parlare della solidità delle Frecce d'Argento di George Russell e dell'italiano Andrea Kimi Antonelli, rallentate dalla penalità di una posizione in griglia applicata al termine della sessione.