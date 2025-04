Pescara rotatoria di via Volta ancora teatro di incidenti scontro tra due auto nella tarda mattinata

incidenti sono tutt’altro che rari, lanciando un nuovo allarme sulla sicurezza stradale.A causa dell’urto, la Ford Fiesta è stata spinta sopra la rotatoria stessa: per fortuna i conducenti di entrambe le auto, che viaggiavano senza passeggeri, se la sono cavata con conseguenze lievi. Tuttavia, i presenti non nascondono la preoccupazione, sottolineando come in quel tratto si verifichino spesso violazioni delle norme di circolazione, a partire dal mancato rispetto dei limiti di velocità.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per valutare le condizioni dei conducenti, oltre agli agenti della polizia locale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. A detta dei residenti, il problema sarebbe riconducibile sia alla segnaletica poco osservata, sia all’assenza di telecamere e di elementi che costringano a rallentare. Leggi su Citypescara.com Una residente, testimone di quanto accaduto, segnala che nel medesimo punto glisono tutt’altro che rari, lanciando un nuovo allarme sulla sicurezza stradale.A causa dell’urto, la Ford Fiesta è stata spinta sopra lastessa: per fortuna i conducenti di entrambe le, che viaggiavano senza passeggeri, se la sono cavata con conseguenze lievi. Tuttavia, i presenti non nascondono la preoccupazione, sottolineando come in quel tratto si verifichino spesso violazioni delle norme di circolazione, a partire dal mancato rispetto dei limiti di velocità.Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per valutare le condizioni dei conducenti, oltre agli agenti della polizia locale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. A detta dei residenti, il problema sarebbe riconducibile sia alla segnaletica poco osservata, sia all’assenza di telecamere e di elementi che costringano a rallentare.

