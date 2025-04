Truffa Fininvest per comprare azioni a 250 euro come difendersi dalle chiamate

Truffa Fininvest", nell'ambito della quale i malintenzionati propongono falsi investimenti in azioni con un deposito di 250 euro.Le offerte vengono indicate come garantite dallo Stato e dalla famiglia Berlusconi ma sono, naturalmente, del tutto false.Il messaggio registratoIn questa nuova Truffa telefonica, i malcapitati vengono raggiunti da voci registrate in cui i messaggi sono imbevuti di tecniche persuasive unicamente finalizzate ad estorcere dati sensibili e spingere chi dovesse cascarci verso ulteriori pagamenti. Le chiamate partono da numeri falsi e le voci in perfetto italiano vengono replicate con l'intelligenza artificiale. Non stupisce, dunque, che la Truffa Fininvest sia una delle più subdole e pericolose.Chi dovesse rispondere alla chiamata che arriva da un numero sconosciuto si sentirebbe fare questa proposta:"Ciao! Vuoi investire anche tu 250 euro per l'acquisto di un pacchetto di azioni Fininvest promosso dalla famiglia Berlusconi e garantito dallo Stato italiano?"La denuncia di FininvestIl Gruppo Fininvest, come è evidente, è del tutto estraneo a tale raggiro ed ha sporto regolare denuncia alle autorità.

