LIVE Musetti Alcaraz 6 3 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA l’azzurro chiude il primo set con una pennellata

DIRETTA LIVE30-30 Questa volta la smorzata di rovescio dello spagnolo è imprendibile.30-15 Palla corta di Alcaraz che a stento raggiunge la rete.15-15 Diritto lungolinea di Musetti, lungo il rovescio dell'iberico.0-15 Alcaraz ribalta l'inerzia dello scambio con un micidiale diritto incrociato.0-1 Serve&volley di Alcaraz e volée non risolutiva. Musetti ci arriva bene, ma il passante di diritto incrociato finisce largo. Peccato.40-30 Lungo il diritto del n.3 in uscita dal servizio.40-15 l'azzurro stecca con il rovescio.30-15 Musetti comanda lo scambio e fa male con una accelerazione di diritto che Alcaraz non riesce a contenere.30-0 In rete il diritto lungolinea dell'italiano.15-0 Iniziato il secondo set. Servizio, diritto e smash per lo spagnolo, che stavolta serve per primo.

