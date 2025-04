LIVE Musetti Alcaraz 6 3 0 3 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA reazione rabbiosa dello spagnolo

DIRETTA LIVE15-0 Alcaraz è in fase di totale esaltazione e scaglia un diritto lungolinea di assordante bellezza.0-4 Musetti stecca di diritto e arriva il doppio break. Alcaraz sta facendo paura. Adesso non sbaglia davvero più nulla. Fargli il punto è diventato complesso.40-A Assurdo Alcaraz. Era quasi scivolato, poi si è rialzato e ha giocato un passante di rovescio incrociato vincente. Musetti però poteva fare di più.40-40 Ancora non va a segno la palla corta e Alcaraz punisce Musetti con il passante di diritto incrociato.40-30 Palla corta di Musetti, Alcaraz ci arriva e poi chiude con la ‘veronica’.40-15 In rete il rovescio dello spagnolo.30-15 Battuta vincente al centro dell’italiano.15-15 Musetti stecca il diritto in uscita dal servizio.15-0 Servizio e diritto lungolinea del n. Oasport.it - LIVE Musetti-Alcaraz 6-3, 0-3, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: reazione rabbiosa dello spagnolo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0è in fase di totale esaltazione e scaglia un diritto lungolinea di assordante bellezza.0-4stecca di diritto e arriva il doppio break.sta facendo paura. Adesso non sbaglia davvero più nulla. Fargli il punto è diventato complesso.40-A Assurdo. Era quasi scivolato, poi si è rialzato e ha giocato un passante di rovescio incrociato vincente.però poteva fare di più.40-40 Ancora non va a segno la palla corta epuniscecon il passante di diritto incrociato.40-30 Palla corta dici arriva e poi chiude con la ‘veronica’.40-15 In rete il rovescio.30-15 Battuta vincente al centro dell’italiano.15-15stecca il diritto in uscita dal servizio.15-0 Servizio e diritto lungolinea del n.

