Il Giardiniere la spiegazione del finale ci sarà una stagione 2

Leggi su Cinefilos.it

Il, ladel: ciuna2?Ilde Ilparlava di China che riprendeva il controllo su suo figlio Elmer e della rottura di Elmer con l’amore della sua vita, Violeta. Così, dopo essere scappata da suo marito Tony, China ed Elmer avevano avuto un incidente. China perse una gamba ed Elmer perse i sentimenti. Quando Tony rientrò nelle loro vite, Elmer lo uccise, perché non poteva tollerare di vederlo torturare sua madre (anche se non aveva sentimenti). Per qualche ragione, questo spinse la coppia madre-figlio ad avviare un’attività incentrata sull’uccisione di persone, seppellendole nel loro giardino e lasciando che i corpi in decomposizione fertilizzassero le piante. Un giorno, Sabela Costeira li assunse per uccidere Violeta perché lei aveva presumibilmente ucciso suo figlio, Xoan.