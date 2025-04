Oasport.it - Atletica, Ouhadddou Nafie vince la maratona degli Europei su strada. Epis ottima quinta

Fatima Azzahraaha vinto la2025 di corsa su, imponendosi tra Lovanio e Bruxelles (Belgio) con il tempo di 2h27:14. La spagnola ha fatto gara insieme alla connazionale Majida Maayouf, all’israeliana Lonah Chemtai Salpeter e alla belga Hanne Verbruggen, piazzando l’attacco risolutore nei pressi del 38mo chilometro. L’iberica si è così involata in solitaria verso il traguardo, imponendosi con il tempo di 2h27:14 (il percorso era particolarmente esigente e proponeva dei tratti in salita).A completare la doppietta spagnola ci ha pensato Majida Maayouf (2h27:41), mentre Lonah Chemtai Salpeter è salita sul terzo gradino del podio (2h28:01) regolando in volata la connazionale Maor Tiyouri (2h28:01). Eccellente quinto posto per la nostra Giovanna, transitata alla mezza in 1h13:06 e poi capace di chiudere con il crono di 2h29:14 davanti alla portoghese Solange Jesus (2h29:39) e alla spagnola Esther Navarrete (2h29:49).