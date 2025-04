In Myanmar al via il Festival dell’acqua

dell’acqua è iniziata domenica in Myanmar e in diversi Paesi del Sud-Est asiatico. In Thailandia, Laos, Cambogia e Myanmar, milioni di persone partecipano ai giochi con l’acqua durante il periodo più caldo dell’anno, le temperature in questo periodo possono superare i 40 gradi.Molti di coloro che si sono trasferiti in città per lavoro tornano nei villaggi e nelle città d’origine per riunirsi alle loro famiglie. I festeggiamenti durano diversi giorni e culminano nel giorno di Capodanno. Lapresse.it - In Myanmar al via il Festival dell’acqua Leggi su Lapresse.it L’annuale festaè iniziata domenica ine in diversi Paesi del Sud-Est asiatico. In Thailandia, Laos, Cambogia e, milioni di persone partecipano ai giochi con l’acqua durante il periodo più caldo dell’anno, le temperature in questo periodo possono superare i 40 gradi.Molti di coloro che si sono trasferiti in città per lavoro tornano nei villaggi e nelle città d’origine per riunirsi alle loro famiglie. I festeggiamenti durano diversi giorni e culminano nel giorno di Capodanno.

