A Bangkok si celebra il festival Songkran il capodanno thailandese

Nella capitalesiil, il, con giochi d’acqua mentre il Sud-est asiatico dà il via alla sua festa annuale dell’acqua. Lezioni sono un’occasione di divertimento durante quello che di solito è il periodo più caldo dell’anno. In Thailandia si assiste a un vero e proprio esodo di massa dalla capitale verso le città di origine nell’entroterra.I turisti stranieri si uniscono alla gente del posto in battaglie d’acqua soprattutto nel quartiere dei backpacker di, Khao San Road.