Domenica delle Palme il Papa Dio è nei volti straziati dalla guerra

Papa nell’omelia della Domenica delle Palme, letta dal cardinale Leonardo Sandri che presiede la celebrazione a San Pietro delegato dallo stesso Pontefice. “Quanti cirenei portano la croce di Cristo! Li riconosciamo? Vediamo il Signore nei loro volti, straziati dalla guerra e dalla miseria? Davanti all’atroce ingiustizia del male, portare la croce di Cristo non è mai vano, anzi, è la maniera più concreta di condividere il suo amore salvifico”, conclude il Papa. “La passione di Gesù diventa compassione quando tendiamo la mano a chi non ce la fa più, quando solleviamo chi è caduto, quando abbracciamo chi è sconfortato. Leggi su Ildenaro.it “Gesù viene incontro a tutti, in qualsiasi situazione. Quando vediamo la moltitudine di uomini e donne che odio e violenza gettano sulla via del Calvario, ricordiamoci che Dio trasforma questa via in luogo di redenzione, perché l’ha percorsa dando la sua vita per noi”. Lo scrive ilnell’omelia della, letta dal cardinale Leonardo Sandri che presiede la celebrazione a San Pietro delegato dallo stesso Pontefice. “Quanti cirenei portano la croce di Cristo! Li riconosciamo? Vediamo il Signore nei loromiseria? Davanti all’atroce ingiustizia del male, portare la croce di Cristo non è mai vano, anzi, è la maniera più concreta di condividere il suo amore salvifico”, conclude il. “La passione di Gesù diventa compassione quando tendiamo la mano a chi non ce la fa più, quando solleviamo chi è caduto, quando abbracciamo chi è sconfortato.

