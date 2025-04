Iliass Aouani da non credere in Belgio impresa negli Europei su strada vince la maratona battendo gli israeliani

Iliass Aouani: impresa da urlo dell’atleta azzurro, che vince la maratona agli Europei su strada a Lovanio, in Belgio. Una gara tutto cuore ma anche testa, vista la gestione perfetta che gli ha permesso di gestire l’attacco dell’israeliano Bukayawe Malede, scappato a metà gara ma poi crollato e diciassettesimo al traguardo. La gara, disputata da Bruxelles a Lovanio su un tracciato ondulato e ricco di insidie, si è acceso al km 30. Qui si forma un gruppetto di testa che vede la presenza del turco Ilham Tanui Ozbilen, degli israeliani Gashau Ayale, Haimro Alame e il vicecampione mondiale Maru Teferi, oltre allo stesso Iliass Aouani. La gara è tattica in questa fase, e rientra anche Malede, prima di perdere definitivamente terreno.Alame testa le gambe degli altri corridori: Aouani tiene bene, così come nei km successivi, quando è Teferi a dettare il ritmo. Leggi su Sportface.it Monumentaleda urlo dell’atleta azzurro, chelaaglisua Lovanio, in. Una gara tutto cuore ma anche testa, vista la gestione perfetta che gli ha permesso di gestire l’attacco dell’israeliano Bukayawe Malede, scappato a metà gara ma poi crollato e diciassettesimo al traguardo. La gara, disputata da Bruxelles a Lovanio su un tracciato ondulato e ricco di insidie, si è acceso al km 30. Qui si forma un gruppetto di testa che vede la presenza del turco Ilham Tanui Ozbilen, degliGashau Ayale, Haimro Alame e il vicecampione mondiale Maru Teferi, oltre allo stesso. La gara è tattica in questa fase, e rientra anche Malede, prima di perdere definitivamente terreno.Alame testa le gambe degli altri corridori:tiene bene, così come nei km successivi, quando è Teferi a dettare il ritmo.

