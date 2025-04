Lo hanno arrestato Choc in televisione il famoso portato via dalla polizia pubblico sconvolto

Un fatto assurdo, a memoria mai successo durante la diretta di un programma tv. Tra i due concorrenti è scoppiata una rissa, è volato un pugno e la produzione ha fatto intervenire la. A quanto si apprende le forze dell’ordine sarebbero intervenute poco dopo portando ilin commissariato dove avrebbe passato la notte per essere poi rilasciato nelle prime ore del mattino. Le immaginifatto presto il giro del mondo e la produzione è stata costretta ad intervenire.>> “I suoi genitori famosi.”. Amici 24, Maria De Filippi vuota il sacco dopo l’eliminazione di Chiamamifaro: “È giusto che sappiate tutto”Lo ha fatto per bocca del conduttore che si è trovato a dovere fronteggiare questo incredibile episodio di violenza. Violenza che è entrata nelle case di tantissime persone visto che il programma in questione è seguitissimo.

Potrebbe interessarti anche:

"Lo hanno arrestato. Compà pure il telefono sto buttando" : empedoclini senza droga chiedono aiuto ai villasetani

Morte di Maradona - colpo di scena al processo : arrestato l’ex bodyguard. Le chat in aula che lo hanno incastrato

Arrestato a Milano Errante Parrino - parente di Matteo Messina Denaro : come lo hanno trovato

Ne parlano su altre fonti

Aggrappato all'auto in fuga e il video choc: finiscono in carcere i due uomini che lo avevano rapinato di 15mila euro.

Coltellate in strada, choc in via Roma: giovane arrestato per tentato omicidio.

Tassista accoltellato a Bari nel tentativo di una rapina, due fermati: il racconto choc del 30enne aggredito.

Aggressione choc al pronto soccorso: dottoressa colpita al volto con una scarpa.

Giacomo Bozzoli trasferito nel carcere di Bollate: "Un testimone austriaco mi scagiona".

Giacomo Bozzoli “sotto choc” in carcere, sorvegliato a vista dopo l’arresto: non sarà….