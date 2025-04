Davide Carbisiero il ragazzo di 19 anni trovato morto in sala giochi

Davide Carbisiero, un ragazzo di 19 anni, è stato trovato nella tarda serata di sabato 12 aprile all'interno di una sala slot di via Atellana a Cesa, zona al confine con Orta di Atella, in provincia di Caserta. Dopo l'allarme con una telefonata al 112, i carabinieri sono. Europa.today.it - Davide Carbisiero: il ragazzo di 19 anni trovato morto in sala giochi Leggi su Europa.today.it Il corpo senza vita di, undi 19, è statonella tarda serata di sabato 12 aprile all'interno di unaslot di via Atellana a Cesa, zona al confine con Orta di Atella, in provincia di Caserta. Dopo l'allarme con una telefonata al 112, i carabinieri sono.

