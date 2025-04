Liberoquotidiano.it - "Li voleva portare in poltrona?": Schlein ammutolita

Leggi su Liberoquotidiano.it

"La sinistra si lamenta perché i clandestini da espellere trasferiti in Albania sarebbero stati ammanettati perché pericolosi, per sé stessi e gli altri. A parte che erano fascette ai polsi, non ho capito: secondoe compagni dovevamo portarli lì in poltroncine chiedendogli seno scappare?". Lo scrive sui social il capogruppo FdI alla Camera, Galeazzo Bignami rispondendo così all'attacco scomposto della sinistra sui migranti ammanettati sbarcati in Albania. A far scoppiare il caso sono state le accuse pretestuose dei Cecilia Sala, l'europarlamentare dem che ha puntato il dito contro l'esecutivo: "Siamo davanti al centro di Gjadër dove pochi minuti dopo le 7 sono entrati i pullman con le 40 persone sbarcate oggi dalla nave 'Libra'. Eravamo al porto, abbiamo assistito allo sbarco, molte persone sono scese ammanettate con delle fascette, poi sono state portate nell'hotspot all'interno del porto per altre operazioni d'identificazione da parte della polizia albanese.