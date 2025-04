Cina Asia centrale giovani puntano a potenziare scambi su economia digitale

giovani delegati provenienti dalla Cina e dai Paesi dell’Asia centrale si sono riuniti venerdi’ a Xi’an, nella provincia cinese dello Shaanxi, per cercare una piu’ stretta cooperazione in materia di economia digitale. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6089933/6089933/2025-04-13/Cina-Asia-centrale-giovani-puntano-a-potenziare-scambi-su-economia-digitale Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina-Asia centrale: giovani puntano a potenziare scambi su economia digitale Leggi su Romadailynews.it Oltre 60delegati provenienti dallae dai Paesi dell’si sono riuniti venerdi’ a Xi’an, nella provincia cinese dello Shaanxi, per cercare una piu’ stretta cooperazione in materia di. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6089933/6089933/2025-04-13/-a--su-Agenzia Xinhua

