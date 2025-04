Lulù Selassié rivela di avere un nuovo fidanzato

Lulù Selassié si lascia alle spalle la storia con Manuel Bortuzzo e rivela di avere un nuovo fidanzatoL'articolo Lulù Selassié rivela di avere un nuovo fidanzato proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Lulù Selassié rivela di avere un nuovo fidanzato Leggi su Novella2000.it si lascia alle spalle la storia con Manuel Bortuzzo ediunL'articolodiunproviene da Novella 2000.

Potrebbe interessarti anche:

Lulù Selassié rivela come ha reagito al braccialetto elettronico

Dal GF al Tribunale : Lulù Selassiè condannata per stalking a Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo parla della denuncia a Lulù Selassiè : "So che non mi avrebbe fatto del male ma dovevo tutelarmi"

Ne parlano su altre fonti GF Vip, Lulù Selassié rivela: «Non avevamo da mangiare e tanti finti amici ci hanno abbandonato». Manuel Bortuzzo: "A causa di Lulù Selassiè volevo rinunciare alle gare". Grande Fratello Vip, Alex Belli commenta la rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè: “Lei era con…. Verissimo, lo sfogo di Lulù Selassiè: "Non me lo ha mai fatto capire", stoccata a Manuel Bortuzzo. Elena Di Cioccio rivela di essere sieropositiva da 21 anni a Le Iene: il racconto in tv tra le lacrime. Gf Vip, Manuel Bortuzzo rivela perché si è lasciato con la fidanzata dell'incidente.

Secondo novella2000.it: Lulù Selassié rivela di avere un nuovo fidanzato - A seguito di quanto accaduto con Manuel Bortuzzo e a seguito della condanna per stalking, Lulù Selassié è stata ospite del podcast Seconda Vita. Nel corso della chiacchierata con Gabriele Parpiglia, ...

Secondo novella2000.it: Lulù Selassié rivela come ha reagito al braccialetto elettronico - Lulù Selassié rivela come ha reagito quando ha saputo di dover indossare il braccialetto elettronico In questi mesi, prima della conclusione del processo che l’ha coinvolta, Lulù Selassié è stata ...

Nota di today.it: Lulù Selassie rompe il silenzio (dopo mesi): il figlio da Manuel Bortuzzo, i pugni alle porte, le urla in ospedale - Condannata a un anno e otto mesi, l'influencer risponde con la sua verità: "Questo per me è un film horror, ci vorrà del tempo per riprendermi" ...