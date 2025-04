Il tumore è arrivato al cervello il drammatico annuncio dalla star della tv lascia senza parole

della televisione e i suoi milioni di spettatori. Una nota attrice e personaggio televisivo ha deciso di condividere pubblicamente, attraverso i social, l’evoluzione della sua lunga battaglia contro il cancro, annunciando che la malattia è arrivata al cervello. Con grande coraggio ha raccontato che, secondo i medici, i tumori cerebrali multipli erano presenti da almeno sei mesi. Un colpo durissimo, accolto con commozione da chi la segue da anni.Nel suo messaggio ha scritto: “Mi hanno detto che avevano trovato dei tumori multipli al cervello”, aggiungendo con amarezza che le metastasi erano già in sviluppo da tempo. Non è la prima volta che questa donna combatte contro la malattia: nel 2022 le era stato diagnosticato un melanoma cutaneo al secondo stadio. Tuttivip.it - “Il tumore è arrivato al cervello”: il drammatico annuncio dalla star della tv lascia senza parole Leggi su Tuttivip.it Una testimonianza toccante ha scosso il mondotelevisione e i suoi milioni di spettatori. Una nota attrice e personaggio televisivo ha deciso di condividere pubblicamente, attraverso i social, l’evoluzionesua lunga battaglia contro il cancro, annunciando che la malattia è arrivata al. Con grande coraggio ha raccontato che, secondo i medici, i tumori cerebrali multipli erano presenti da almeno sei mesi. Un colpo durissimo, accolto con commozione da chi la segue da anni.Nel suo messaggio ha scritto: “Mi hanno detto che avevano trovato dei tumori multipli al”, aggiungendo con amarezza che le metastasi erano già in sviluppo da tempo. Non è la prima volta che questa donna combatte contro la malattia: nel 2022 le era stato diagnosticato un melanoma cutaneo al secondo stadio.

