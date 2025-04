Il Giardiniere cosa suggerisce la scena post credits

Leggi su Cinefilos.it

Illa?Come sarebbe la transizione per qualcuno con un quoziente emotivo pari a zero se un giorno si svegliasse e provasse tutte le emozioni contemporaneamente? Beh, è più o meno la storia di Il(The Gardener) di Netflix. Dopo un incidente d’auto e una grave ferita alla testa, Elmer ha smesso di provare emozioni. Sua madre, China Jurado, che aveva perso una gamba nell’incidente, ha imparato ad affrontare il cambiamento inaspettato e ha insegnato a Elmer a pensare sempre di essere speciale.Dall’insegnargli a fingere le espressioni al ricordargli costantemente che non c’era niente di sbagliato in lui, China credeva di aver fatto del suo meglio per offrire a suo figlio una vita di qualità. Ma c’era un tranello: China usava le condizioni di Elmer per commettere omicidi su richiesta.