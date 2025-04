Stupra e minaccia di morte la moglie davanti ai figli di 5 e 7 anni arrestato un 35enne

arrestato in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia e violenza, sessuale un 35enne è ai domiciliari. Avrebbe minacciato di morte e Stuprato sua moglie davanti ai figli di 5 e 7 anni. Leggi su Fanpage.it in flagranza differita per maltrattamenti in famiglia e violenza, sessuale unè ai domiciliari. Avrebbeto dito suaaidi 5 e 7

