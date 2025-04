Metropolitanmagazine.it - Drupi, chi è la moglie Dorina Dato protagonista della canzone ”Piccola e fragile”: ”Ci siamo conosciuti nel 1973”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nato è ladi, una coppia molto unita e riservata che sta insieme da oltre quarant’anni. La donna è una corista, quindi non è solo l’amore a legare la coppia ma anche la musica., chi è ladiFoto da IlSussidiario.Net, pseudonimo di Giampiero Anelli, è un cantautore italiano che ha pubblicato tantissimi brani di successo come “Vai”, “Soli”, Fammi volare” (1985), “Era bella davvero” (1988), “Un uomo in più” (1992) e “Voglio una donna” (1995). Il suo look da rocker e la sua voce sono da sempre un segno distintivo dell’artista. Proprio grazie alla passione per la musicaha incontrato la donnasua vita, sua. I due stanno insieme dale lei era una corista;ha infatti raccontato come è nata una delle sue canzoni più belle, ””, ispirata proprio alla