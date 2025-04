Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro con oltre 20mila fedeli saluta la gente e regala caramelle ai bambini

Papa Francesco ha rivolto agli oltre 20mila fedeli presenti a piazza San Pietro per la messa della Domenica delle Palme. Per la nona domenica consecutiva l'Angelus è stato diffuso con un testo scritto. Ma – ancora una volta a sorpresa come già in alcune comparsate negli ultimi giorni – Francesco si è presentato al termine della messa, celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. "Buona Domenica delle Palme, Buona Settimana Santa!" ha detto il Papa, accolto da un grande entusiasmo della gente in piazza. Il pontefice è sceso senza naselli per l'ossigeno: ha salutato molta gente e regalato caramelle ai bambini.

