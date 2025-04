Unlimitednews.it - Fontana in Qatar, incontro con lo speaker dello Shura Council

DOHA () (ITALPRESS) – Lorenzo, nella prima visita indi un presidente della Camera, ha incontrato oggi a Doha lo, Abdul Aziz Bin Khalid Al-Ghanim. Al centro del colloquio, il rafforzamento delle relazioni tra la Camera dei deputati e il Consiglio della. Si è registrata, in particolare, la piena convergenza sull’importanza della diplomazia parlamentare anche per la situazione in Medio Oriente. “Ilha assunto un ruolo centrale nello scenario internazionale e noi, come esponenti dei parlamenti, siamo chiamati a dare un contributo per la pace e la sicurezza a livello regionale e globale”, dice il Presidenteche, nel corso dell’, ha ricordato le visite a Montecitorio dell’Emiro Tamim Bin Hamad Al Thani, il 21 ottobre scorso e del vicepresidente del Consiglio della, Hamda bint Hassan Al Sulaiti, il 20 febbraio di quest’anno.