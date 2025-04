Iltempo.it - La nuova sorpresa di Papa Francesco: in Piazza San Pietro a fine messa

Leggi su Iltempo.it

Come prevedibile, anche oggiha deciso di uscire da Casa Santa Marta e scendere inSanal termine delladella Domenica delle Palme presieduta su sua delega dal cardinale Leonardo Sandri, vice decano del Sacro Collegio. D'altronde lo avevamo già scritto: ilsta meglio e non ha nessuna intenzione di seguire la rigida prescrizione medica che gli imporrebbe due mesi di convalescenza isolato a Santa Marta. È ormai evidente che Bergoglio, pur non celebrando né presiedendo nessuno dei i riti della Settimana Santa, non sarà assente e in qualche modo, sotto forme spesso estemporanee come quella di oggi, parteciperà alle celebrazioni del periodo in assoluto più sacro dell'intero calendario liturgico. Oggi ilè sembrato più in forma rispetto a ieri, quando era addirittura uscito dal Vaticano per andare a pregare nella sua amata Basilica di Santa Maria Maggiore.