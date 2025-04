VIDEO/ 'Frammenti di Speranza', a San Lorenzo Maggiore il viaggio emotivo di Pierdavide Carone.

Tempo di lettura: 3 minutiporta a Sanla sua storia, le sue fragilità, la sua rinascita, le sue battaglie silenziose trasformate in note.Ad accoglierlo un folto pubblico insieme al parroco don Leucio Cutillo, anima pulsante dell’evento “Frammenti di Speranza”, al sindaco Carlo Iannotti, al presidente della Pro Loco Luciano Di Libero, ai rappresentanti delle associazioni del territorio e a diversi studenti. A moderare il giornalista Gabriele Di Marzo, che con garbo e sensibilità ha permesso al cantautore di raccontarsi con estrema franchezza.si è manifestato con la stessa schiettezza che da sempre lo contraddistingue. Ha vinto da poco il Premio della Critica al ‘San Marino Song Contest’, a cui ha partecipato a seguito della vittoria di ‘Ora o mai più’, il programma Rai che sembra aver avuto il sapore della rivincita.

