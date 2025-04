Sport.quotidiano.net - Juve più verticale e intensa, ma i cambi incidono poco. Tudor chiede ancora crescita

Leggi su Sport.quotidiano.net

Torino, 13 aprile 2025 – Continuano i progressi dellain termini di gioco, ma c’èda fare molto, soprattutto nei secondi tempi. Il successo sul Lecce rilancia i bianconeri nella lotta Champions, con una prestazionee corale nel primo tempo, tuttavia Igormiglioramenti, perché nel finale c’è stata una inattesa sofferenza. Serve fare meglio nella gestione della partita e implementare la condizione fisica, ma alla fine tre risultati utili consecutivi, con due vittorie, sono quello che la dirigenzava al tecnico per non perdere il treno buono per il terzo e il quarto posto. Ma si sa, gli allentori sono perfezionisti e i subentrati non sono piaciuti a, che in conferenza stampa ha mandato loro un chiaro messaggio: serve fare meglio.: “Serve un passo avanti”da dire sul primo tempo.