Catania 50 milioni per la riqualificazione viaria della Zona industriale approvata la convenzione

Catania, su proposta dell'assessore ai Lavori Pubblici e alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi, ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Siciliana per un imponente intervento da 50 milioni di euro destinato a rivoluzionare l'assetto viario della Zona industriale. Un progetto strategico, interamente finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che punta a migliorare la viabilità, la sicurezza stradale, il decoro urbano e la gestione del rischio idraulico in una delle aree produttive più importanti del Mezzogiorno.L'intervento non graverà sul bilancio comunale ed è frutto di una programmazione condivisa con il Governo nazionale e con la Regione Siciliana, all'interno dell'Accordo per la Coesione siglato nei mesi scorsi. Il Comune di Catania, individuato come soggetto attuatore, darà subito avvio alle procedure di gara, con l'obiettivo di rispettare il cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori entro il 2027.

Ne parlano su altre fonti Approvata la convenzione per la riqualificazione viaria della zona industriale: stanziati 50 milioni di euro. Risanamento di due quartieri a Palermo e Catania, arrivano 50 milioni di fondi nazionali. Zona industriale, Trantino “50 milioni di infrastrutture per le imprese segno di rinascita per Catania”. 50 milioni per riqualificare due quartieri a Palermo e Catania. Dalla Regione 50 mln per la zona industriale catanese. Un piano da 100 milioni per le aree industriali siciliane.

